Нові лідери 2: Володимир Шматько планує збудувати індустріальний парк у Чорткові

Він знає, як зупинити трудову міграцію з України. З таким проектом Володимир Шматько, міський голова Чорткова, що на Тернопільщині, прийшов на другий сезон проекту Нові лідери.

Володимир хоче побудувати індустріальний парк, який стане одним з найбільших інкубаторів ідей та виробництва на заході України. Навіть знайшов інвестора, який може вкласти 700 мільйонів доларів.

Старовинний Чортків – місто унікальне. Має одразу дві ратуші, які часто знімали у фільмах, величний костел, не менш цікаву історію українського підпілля. Тут мешкають 30 тисяч жителів, п’ята частина працює за кордоном і це поширена проблема більшості наших міст і сіл.

Попри такі реалії, райцентр динамічно розвивається. Та цього замало, переконаний міський голова Володимир Шматько. Для справжнього економічного пориву потрібен потужний інвестор. Його знайшли і нині міркують над тим, як втримати.

В Україні є 40 індустріальних парків, та працюють не всі. Володимир Шматько впевнений, що своїм проектом може довести їхню ефективність. Мер Чорткова визнає участь у програмі Нові лідери 2 – найкраща промоція його міста.

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Індустріальний парк у Чорткові вже проектують, вибрали ділянку – майже 90 гектарів. Мер хвалиться перевагами.

До кордону з Європейським Союзом 150 кілометрів. За два кілометри – залізнична колія. Оптимальна логістика – одна з переваг індустріального парку в Чорткові. За площею він буде найбільший на заході України. Документацію, проект землеустрою, детальний план території місто вже виготовило.

Якщо парк запрацює, роботу отримають 7 тисяч місцевих жителів. В успішності свого проекту Володимир Шматько не сумнівається, бо 3 роки тому маленьке містечко вже оживило німецько-японське виробництво. Тут виготовляють кабельні мережі для автомобілів світових брендів.

Нові робочі місця пришвидшать економічний розвиток громади, переконаний Володимир Шматько. Лише таким шляхом можна розвивати державу.

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