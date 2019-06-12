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Нові лідери 2: Володимир Шматько планує збудувати індустріальний парк у Чорткові

Він знає, як зупинити трудову міграцію з України. З таким проектом Володимир Шматько, міський голова Чорткова, що на Тернопільщині, прийшов на другий сезон проекту Нові лідери.

Володимир хоче побудувати індустріальний парк, який стане  одним з найбільших інкубаторів ідей та виробництва на заході України. Навіть знайшов інвестора, який може вкласти 700 мільйонів доларів.

Старовинний Чортків – місто унікальне. Має одразу дві ратуші, які часто знімали у фільмах, величний костел, не менш цікаву історію українського підпілля. Тут мешкають 30 тисяч жителів, п’ята частина працює за кордоном і це поширена проблема більшості наших міст і сіл.

Попри такі реалії, райцентр динамічно розвивається. Та цього замало, переконаний міський голова Володимир Шматько. Для справжнього економічного пориву потрібен потужний інвестор. Його знайшли і нині міркують над тим, як втримати.

В Україні є 40 індустріальних парків, та  працюють не всі. Володимир Шматько впевнений, що своїм проектом може довести їхню ефективність. Мер Чорткова визнає участь у програмі Нові лідери 2 – найкраща промоція його міста.

Дивіться: Нові лідери 2: проект реінтеграції в’язнів від В’ячеслава Когута

Індустріальний парк у Чорткові вже проектують, вибрали ділянку – майже 90 гектарів. Мер хвалиться перевагами.

До кордону з Європейським Союзом 150 кілометрів. За два кілометри – залізнична колія. Оптимальна логістика – одна з переваг індустріального парку в Чорткові. За площею він буде найбільший на заході України. Документацію, проект землеустрою, детальний план території місто вже виготовило.

Якщо парк запрацює, роботу отримають 7 тисяч місцевих жителів. В успішності свого проекту Володимир Шматько не сумнівається, бо 3 роки тому маленьке містечко вже оживило німецько-японське виробництво. Тут виготовляють кабельні мережі для автомобілів світових брендів.

Нові робочі місця пришвидшать економічний розвиток громади, переконаний Володимир Шматько. Лише таким шляхом можна розвивати державу.

Нагадаємо, новий лідер Микола Мединський береться навчити людей, як боротися за хороші дороги.

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