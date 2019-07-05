Нові лідери 2: як пройшов перший прямий ефір і хто залишив проект

Перший прямий ефір Нових лідерів 2 на ICTV поділив ТОП-8 на дві партії – жовтих та синіх із завданням розробити три найнеобхідніші реформи для України. Інтрига полягала в тому, що кожен з чотирьох учасників команди просував свій профільний проект, тож один повинен був поступитися своєю ідеєю.

Із самого початку в команді жовтих вирували пристрасті. Але опанувавши себе, жовті зійшлися на реформі управління з децентралізацією, реформі правоохоронних органів та якості продуктів і води.

У партії синіх навпаки – все злагоджено та доброзичливо. Без суперечок і пристрастей сині взялися реформувати суди, проводити економічну реформу та не забули про рівні можливості для всіх українців.

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Вражений такою ідилією, ведучий Павло Казарін не зміг приховати і «розчарування».

– Жодна з партій не пропонує мені гречку, саме тому я навіть не знаю кого підтримувати, тому що це всупереч політичним традиціям в країні, – зазначив ведучий Павло Казарін.

Після усіх баталій та оцінок, глядачі у студії визначили, що сині були переконливіші. Тож усі учасники команди залишаються у проекті. Рішенням глядацької аудиторії були здивовані експерти, бо вважали, що переможуть жовті.

Шляхом опитування команди жовтих, Валерія Іоанан та Максим Несміянов стали найслабшими у першому прямому ефірі. І вже за СМС-голосуванням глядачів стало відомо, що Максим Несміянов, який боровся за права споживачів, залишає проект.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто пройшов у вісімку Нових лідерів.

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