Новые лидеры в деле: как участники проекта изменили жизнь села на Житомирщине

Реальные проблемы обычных людей – десятка участников телепроекта Новые лидеры показали на деле, на что они способны. Из комфортной студии их на неделю отправили спасать поселок Иванци на Житомирщине. Оттуда убегает молодежь, работы нет, а школы закрываются.

Участников телепроекта разделили на две команды и дали бюджет 20 000 гривен. Удалось за короткий срок им изменить жизнь общества, и какие выходы нашли участники из этих ситуаций накануне анализировало жюри в прямом эфире ICTV.

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Участники взялись за системные проблемы людей. Устроили медосмотр селянам. А также попытались остановить закрытие местной школы. Учили, как начать бизнес. Заставили общественность самостоятельно отремонтировать спортивную площадку.

В селе появились общественные организации, а некоторые селяне даже начали свое дело. Воспользовались люди и советами о субсидиях. Школу областные чиновники пообещали не закрывать, а в конце месяца даже на ее ремонт Житомирщина выделит дополнительные средства.

К слову, Факты ICTV рассказівали, чем запомнился 2 выпуск проекта Новые лидеры.

Опубликовано Октябрь, 19 в 12:23



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