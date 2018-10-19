Нові лідери в ділі: як учасники проекту змінили життя села на Житомирщині

Реальні проблеми звичайних людей – десятка учасників телепроекту Нові лідери показали на ділі, на що вони спроможні. З комфортної студії їх на тиждень відправили рятувати селище Іванці на Житомирщині. Звідти тікає молодь, роботи немає, а школи закриваються.

Учасників телепроекту розділили на дві команди і дали бюджет 20 тисяч гривень. Чи вдалося за короткий термін їм змінити життя громади, і які виходи знайшли учасники з цих ситуацій напередодні аналізувало жюрі у прямому ефірі на ICTV.

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Учасники взялися за системні проблеми людей. Влаштували медогляд селянам. А також спробували зупинити закриття місцевої школи. Вчили, як започаткувати бізнес. Змусили громаду самотужки відремонтувати спортивний майданчик.

У селі з’явилися громадські організації, а деякі селяни навіть започаткували свою справу. Скористалися люди і порадами про субсидії. Школу обласні урядники пообіцяли не закривати, а в кінці місяця навіть на її ремонт Житомирщина виділить додаткові кошти.

До слова, Факти ICTV розповідали, чим запам’ятався 2 випуск проекту Нові лідери.

Опубліковано Жовтень, 19 в 12:23



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