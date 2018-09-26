Нові штрафи героям парковок: скільки та як ловитимуть

Вже завтра буде непереливки нахабам, які паркують свої машини, де їм заманеться – на місцях для інвалідів, на полосі руху машин, у два ряди біля торгових центрів з парковками, на дорогах, з яких повертають, на пішоходних переходах.

Цікаво, що поліції біля таких красенів нема ніколи. Та, схоже, завтра всім цим героям доведеться заплатити за те, чого робити не можна.

З 27 вересня в Україні набувають чинності нові штрафи за неправильне паркування.

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За новими правилами, якщо вас застануть на місці – то штраф випишуть одразу і протокол вручать просто в руки. Якщо авто нікому не заважає – мінімальне стягнення – 255 гривень. Якщо сплатите впродовж 10 днів – отримаєте знижку – 50 %. Несплачений штраф щомісяця подвоюватиметься.

Найбільше заплатите, якщо припаркуєте авто на місця людей з інвалідністю – штраф від 1200 до 1700 гривень.

Раніше Факти ICTV писали про штрафи та як перевіряють підприємців на нелегальних працівників.

Опубліковано Вересень, 26 в 20:02



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