Новые турецкие вместо советских: в Николаеве меняют опасные лифты

В Николаеве ОСМД взялись менять старые изношенные лифты – они заказывают проект, а город оплачивает работы. Для этого есть отдельная строка в бюджете.

С коммунальными домами ситуация хуже. У них 2 тысячи лифтов старше 25 лет. Каждая поломка заканчивается стоимостным ремонтом. Но в этом году город выделил деньги только на 10 лифтов.

Сейчас в Николаеве не работают 20 лифтов из 2 тысяч. Количество не велико, но они требуют капитального ремонта. В этом году город выделил на это 2,5 миллиона гривен.

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Новые турецкие лифты теперь во всех 5 подъездах ОСМД Здоровье. Подъемники не работали 10 лет, все механизмы устарели, поэтому город потратил почти 2 миллиона гривен на их модернизацию.

К слову, в Николаеве разваливается детская больница.

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