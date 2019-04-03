В Николаеве разваливается детская больница: куда эвакуировали больных корью

В Николаеве срочно закрыли областную детскую инфекционную больницу. 34 больных перевели в другие стационаров. Большинство детей с корью. Но для других пациентов они безопасны, уверяют медики.

Областная власть планирует до конца года построить детское отделение на территории областной инфекционной больницы, а дом, который разрушается, передать городу под детский садик.

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Три года назад техническая экспертиза признала дом пригодным для эксплуатации. В марте этого года инженеры рекомендовали закрыть помещение с трещинами, ведь они увеличиваются ежедневно.

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