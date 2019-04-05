Нові турецькі замість радянських: у Миколаєві міняють небезпечні ліфти

У Миколаєві ОСББ взялися міняти старі спрацьовані ліфти – вони замовляють проект, а місто сплачує роботи. Для цього є окремий рядок у бюджеті.

З комунальними будинками ситуація гірше. В них 2 тисячі ліфтів старше 25 років. Кожна поламка закінчується вартісним ремонтом. Але цього річ місто виділило гроші тільки на 10 ліфтів.

Нині в Миколаєві не працюють 20 ліфтів з 2 тисяч. Кількість не велика, але вони потребують капітального ремонту. Цьогоріч місто виділило на це 2,5 мільйони гривень.

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Нові турецькі ліфти тепер у всіх 5 під’їздах ОСББ Здоров’я. Підйомники не працювали 10 років, усі механізми застаріли, тож місто витратило майже 2 мільйони гривень на їх модернізацію.

До слова, у Миколаєві розвалюється дитяча лікарня.

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