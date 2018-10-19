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Новий тариф на газ: наслідки і кому допоможуть грошима

Газ для населення таки здорожчає. Сьогодні уряд зібрався на термінове закрите засідання, і постановив –  з 1 листопада ціна підніметься на 23,5%. Проте могло би бути і гірше.

Міжнародний валютний фонд вимагав зростання на 60%, але Уряду вдалося домовитись.

Водночас співпраця з МВФ для України нині надважлива – нам потрібні кредити, інакше – дефолт і нове падіння гривні, зазначає прем’єр. Тим же, для кого нова ціна стане непід’ємною – влада буде допомагати.

Експерти відзначають, піти на такий непопулярний крок, і нарешті, хоча б наблизити внутрішні ціни на газ до світових, потрібно було давно. Адже різницю між закупівельною вартістю та внутрішньо-українською оплачує держава, а значить кожен з нас у вигляді податків. А ці гроші могли б піти на розвиток економіки.

Крім того ще попередня влада набрала кредитів 50 мільярдів доларів, якщо їх не віддавати, на країні чекає дефолт.

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Тим часом вже за місяць після здорожчання газу треба готуватись до здорожчання тепла та гарячої води. Про це повідомляють у Національній комісії у сфері енергетики і комунальних послуг. Остаточну ціну обіцяють вирахувати у листопаді, проте орієнтовно вартість може зрости на 15-20%.

Вчора Факти ICTV писали про нові правила отримання субсидій – які довідки і документи збирати.

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