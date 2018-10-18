Как Украине привлечь инвесторов – советы специалистов Microsoft и BlaBlaCar

В Киеве стартовал масштабный экономический форум. Приехали известные эксперты, бизнесмены, владельцы крупных компаний, инвесторы – из более 30 стран мира.

Делиться опытом, как поднять экономику и привлечь в Украину деньги. Кроме того, на форуме представили последние разработки украинского техники.

Здесь под одной крышей собрались представители корпораций с многомиллиардными доходами – в частности Microsoft и General Electric. Соучредитель популярного в Европе сервиса BlaBlaCar Николя Брюссон убежден, сочетание сразу нескольких факторов делает Украину привлекательной для инвесторов. Это территория, большое население, открытость к инновациям и умные люди.

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Работы, дроны и даже двигатели для спутников, умные очки дополнительной реальности. Это разработка от Google, а вот программное обеспечение – дело рук наших программистов.

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Опубликовано Октябрь, 18 в 19:37



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