Новый европейский тренд – сады выращивают даже в многоэтажках

Чем больше зелени – тем лучше: современные европейские горожане работают в небоскребах, но жить мечтают в собственных домах с садом. Экология – это вообще современный тренд в Европе. Конечно не всем по карману большие апартаменты, поэтому на парки и скверы, люди превращают даже многоквартирные дома.

В современном мире не хватает времени и постоянный стресс, современные европейцы предпочитают дома с собственным садом. Это позволяет расслабиться вечером от бешеного ритма.

Роботы знают карту газона и легко заменяют садовника. А продуманная система полива особенно востребована в течение последних лет – через безумную жару, сад может просто выгореть. По погоде, можно выбрать правильный режим полива.

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В Германии сейчас бум продаж мангалов и печей – готовить собственными силами уже давно стало модным, особенно на свежем воздухе.

Не все могут позволить себе собственный дом, потому озеленяют и многоквартирные высотки. Правительство Германии предоставляет субсидии при сведены зеленой крыши – 20 евро на квадратный метр. Такие здания не только имеют стильный вид, но и забирают вредные выбросы из атмосферы и соответственно улучшают качество жизни жителей.

К слову, как построить дом счастья: принципы васту-архитектуры.

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