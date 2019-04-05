Новий європейський тренд – сади вирощують навіть у багатоповерхівках

Що більше зелені – то краще: сучасні європейські містяни працюють у хмарочосах, але жити мріють у власних будинках із садом. Екологія – то взагалі сучасний тренд в Європі. Звісно не всім по кишені великі апартаменти, тож на парки та сквери, люди перетворюють навіть багатоквартирні будинки.

У сучасному світі бракує часу і постійний стрес, сучасні європейці віддають перевагу будинками з власним садом. Це дає змогу розслабитися ввечері від шаленого ритму .

Роботи знають карту газону і легко заміняють садівника. А продумана система поливу особливо затребувана протягом останніх років – через шалену спеку, сад може просто вигоріти. Відповідно до погоди, можна вибрати правильний режим поливу.

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У Німеччині нині бум продажів мангалів та печей – готувати власними силами вже давно стало модним, особливо на свіжому повітрі.

Не всі можуть дозволити собі власний будинок, тому озеленяють і багатоквартирні висотки. Уряд Німеччини надає субсидії при зведені зеленого даху – 20 євро на квадратний метр. Такі будівлі не лише мають стильний вигляд, а й забирають шкідливі викиди з атмосфери і відповідно покращують якість життя мешканців.

До слова, як збудувати дім щастя: принципи васту-архітектури.

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