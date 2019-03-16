Вертикальные сады и небоскребы: чем уникальна архитектура Милана

Смесь готики, барокко, неоклассицизма и еще кучи стилей и оттенков. Глаза разбегаются, фотоаппарату нет передышки. Все это Милан. Здешняя архитектура рассказывает тысячи историй. Как миланская Триумфальная арка, которую приказал возвести Наполеон.

Знаменитый собор Дуомо со 135-ю шпилями где Наполеона короновали. Безоговорочный символ Милана – один из самых высоких в Европе.

Увидеть этот город должен каждый будущий архитектор, и украинские – не исключение. Такой шанс 30 студентов получили за победу в конкурсе Архитектор 2019, который проводит фонд Бориса Колесникова. Это представители 25 вузов Украины. Студентов поражает, как хорошо сохранились все здания.

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Комплекс небоскребов немного в американском стиле, или даже чем-то напоминает Дубай – самый высокий не только в Милане, но и Италии.

Но больше всего внимания здесь приковывает дом с вертикальным лесом, где прямо на балконе растут деревья и гнездятся птицы. Квадратный метр жилья в нем стоит до 20 тыс. евро за метр.

Конкурс проводят в третий раз. За два предыдущих года студенты увидели Токио и Дубаи. Планируется конкурс и в следующем году и фонд Бориса Колесникова призывает брать пример и испытать себя в последующие годы.

К слову, технологические стартапы: на что направлены и польза для людей.

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