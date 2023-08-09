Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (09.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Стало известно еще о двух жертвах и 11 раненых в результате ракетного удара по Покровску.

– Сегодня произошел взрыв на военном заводе в Подмосковье. Там производят оптику для армии врага.

– Утром громко было во временно оккупированном Крыму. Взрывы раздались в Джанкойском районе.

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