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Анастасия Мазур, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (09.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Стало известно еще о двух жертвах и 11 раненых в результате ракетного удара по Покровску.
– Сегодня произошел взрыв на военном заводе в Подмосковье. Там производят оптику для армии врага.
– Утром громко было во временно оккупированном Крыму. Взрывы раздались в Джанкойском районе.
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