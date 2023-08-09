Анастасія Мазур, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (09.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Стало відомо про ще двох жертв та 11 поранених внаслідок ракетного удару по Покровську.
– Сьогодні стався вибух на військовому заводі в Підмосков’ї. Там виготовляють оптику для армії ворога.
– Зранку гучно було в тимчасово окупованому Криму. Вибухи пролунали в Джанкойському районі.
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