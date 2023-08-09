Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (09.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате российских обстрелов за сутки три человека погибли, еще 22 ранены.

– Украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 до конца лета.

– Ситуация на Волынском направлении спокойная. Скоплений вражеской техники или живой силы противника возле наших границ в Беларуси нет.

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