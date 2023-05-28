Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (28.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Восемь обстрелов нанесли россияне в эту ночь и утро по Сумской области. В общей сложности прогремели 23 взрыва. Только в Краснопольском районе, в результате сброса управляемой авиабомбы, повреждены 11 частных домов, задело линию электропередач.

— Сегодня в городе Тальное Черкасской области прощаются с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого сбил насмерть судья Макаровского суда Алексей Тандыр. Военнослужащий нес службу на блокпосту, где и произошла страшная авария.

— Путин приказал усилить охрану границ России. Об этом он заявил сегодня во время видеообращения к российским пограничникам по случаю их профессионального праздника.

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