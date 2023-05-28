Маргарита Верещагіна, Відеоредактор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (28.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
— Вісім обстрілів завдали росіяни впродовж цієї ночі та ранку по Сумщині. Загалом пролунало 23 вибухи. Лише в Краснопільській громаді внаслідок скидання керованої авіабомби пошкоджено 11 приватних будинків, зачепило лінію електропередач.
— Сьогодні в містечку Тальне на Черкащині попрощалися із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив насмерть суддя Макарівського суду Олексій Тандир. Військовослужбовець ніс службу на блокпосту, де і сталася страшна аварія.
— Путін наказав посилити охорону кордонів Росії. Про це він заявив сьогодні під час відеозвернення до російських прикордонників з нагоди їхнього професійного свята.
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