Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (28.05.2023)

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— Вісім обстрілів завдали росіяни впродовж цієї ночі та ранку по Сумщині. Загалом пролунало 23 вибухи. Лише в Краснопільській громаді внаслідок скидання керованої авіабомби пошкоджено 11 приватних будинків, зачепило лінію електропередач.

— Сьогодні в містечку Тальне на Черкащині попрощалися із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив насмерть суддя Макарівського суду Олексій Тандир. Військовослужбовець ніс службу на блокпосту, де і сталася страшна аварія.

— Путін наказав посилити охорону кордонів Росії. Про це він заявив сьогодні під час відеозвернення до російських прикордонників з нагоди їхнього професійного свята.

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