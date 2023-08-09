Анастасия Мазур, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (09.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На Востоке россияне не прекращают обстреливать как позиции наших военных, так и гражданское население.
— Российские оккупанты создали ударную группировку из восьми штурмовых отрядов Шторм-Z и выбрали главным направлением для наступления Купянское.
— Четырех корректировщиц разоблачили в Донецкой области.
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