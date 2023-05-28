Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.05.2023)

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— В результате вражеских обстрелов приграничных районов Черниговщины, была ранена девушка-подросток. Российские военные, вероятно, из самоходной артиллерийской установки, накрыли огнем населенный пункт Чайкино.

— Минометчики Госпогранслужбы накрыли вражескую пехоту в окрестностях Бахмута. Оккупантов, решивших отсидеться в полуразрушенном сооружении, сначала обнаружила авиаразведка пограничников. А после, по координатам отработали минометчики, выпустив по противнику несколько десятков осколочно-фугасных мин.

— Дезертировали, напились и застрелили одного из товарищей. Семь бывших российских заключенных, которых отправили на войну в Украину, на днях с оружием скрылись из воинской части во временно оккупированном Соледаре Донецкой области. Это подтверждают даже российские пропагандистские СМИ.

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