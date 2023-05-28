Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В результате вражеских обстрелов приграничных районов Черниговщины, была ранена девушка-подросток. Российские военные, вероятно, из самоходной артиллерийской установки, накрыли огнем населенный пункт Чайкино.
— Минометчики Госпогранслужбы накрыли вражескую пехоту в окрестностях Бахмута. Оккупантов, решивших отсидеться в полуразрушенном сооружении, сначала обнаружила авиаразведка пограничников. А после, по координатам отработали минометчики, выпустив по противнику несколько десятков осколочно-фугасных мин.
— Дезертировали, напились и застрелили одного из товарищей. Семь бывших российских заключенных, которых отправили на войну в Украину, на днях с оружием скрылись из воинской части во временно оккупированном Соледаре Донецкой области. Это подтверждают даже российские пропагандистские СМИ.