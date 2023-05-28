Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (28.05.2023)
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— Внаслідок ворожого обстрілу прикордонних районів Чернігівщини напередодні поранення дістала дівчина-підліток. Російські військові, ймовірно із самохідної артилерійської установки, накрили вогнем населений пункт Чайкине.
— Мінометники Держприкондонслужби накрили ворожу піхоту на околицях Бахмута. Окупантів, які вирішили відсидітись у напівзруйнованій споруді, спершу виявила аеророзвідка прикордонників. А після, по координатах відпрацювали мінометники, випустивши по противнику кілька десятків осколково-фугасних мін.
— Дезертували, напилися і застрелили одного з поплічників. Семеро колишніх російських в’язнів, яких відправили на війну в Україну, днями зі зброєю втекли з військової частини в тимчасово окупованому Соледарі на Донеччині. Це підтверджують навіть російські пропагандистські ЗМІ.