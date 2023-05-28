Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (28.05.2023)

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— Этой ночью российская авиация дважды атаковала Херсонщину управляемыми авиабомбами. В оперативном командовании Юг сообщили, что под ударом оказался Бериславский район.

— Самой массированной атакой дронами-камикадзе “поздравили” рашисты жителей столицы с днем Киева. Это уже 14 обстрел с начала месяца. Киев атаковали практически со всех сторон, обломки падали во многих районах. Не обошлось и без погибших.

— Потери живой силы и техники россиян продолжают расти. ВСУ ликвидировали уже около 207 тысяч оккупантов. Только за прошедшие сутки добавилось еще ориентировочно 400 уничтоженных захватчиков.

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