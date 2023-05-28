Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (28.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

— Цієї ночі російська авіація двічі атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. В оперативному командуванні Південь зазначили, що під ударом опинився Бериславський район.

— Наймасованішою атакою дронами-камікадзе привітали рашисти мешканців столиці з днем Києва. Це вже 14 обстріл з початку місяця. Київ атакували практично з усіх боків, уламки падали в багатьох районах. Не минулось і без загиблих.

— Втрати живої сили та техніки росіян продовжують зростати. ЗСУ ліквідували вже майже 207 тисяч окупантів. Лише за минулу добу додалося ще орієнтовно 400 знищених загарбників.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.