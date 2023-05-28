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Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (28.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

— Цієї ночі російська авіація двічі атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. В оперативному командуванні Південь зазначили, що під ударом опинився Бериславський район.

— Наймасованішою атакою дронами-камікадзе привітали рашисти мешканців столиці з днем Києва. Це вже 14 обстріл з початку місяця. Київ атакували практично з усіх боків, уламки падали в багатьох районах. Не минулось і без загиблих.

— Втрати живої сили та техніки росіян продовжують зростати. ЗСУ ліквідували вже майже 207 тисяч окупантів. Лише за минулу добу додалося ще орієнтовно 400 знищених загарбників.

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