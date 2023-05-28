Маргарита Верещагина, Видеоредактор
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (28.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Житомирская, Черкасская, Ровенская, Николаевская и Киевская области были атакованы дронами ночью, 28 мая. Во всех этих регионах этой ночью падали обломки более полусотни русских дронов-камикадзе. В общей сложности враг выпустил их по территории нашей страны 54 штуки.
— В Тальном Черкасской области сегодня простились с Вадимом Бондаренко, которого сбил насмерть судья Макаровского райсуда Андрей Тандыр. Семья погибшего нацгвардейца требует справедливого суда.
— Чтобы обеспечить мир в Европе, нужно, чтобы Украина вошла в ЕС и НАТО. Об этом заявила эстонская премьерка Кая Каллис на встрече с немецким канцлером и коллегами из Латвии и Литвы.
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