Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (28.05.2023)

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— Житомирщина, Черкащина, Рівненщина, Миколаївщина та Київщина. У всіх цих регіонах цієї ночі падали уламки понад півсотні російських дронів-камікадзе. Загалом ворог випустив їх по території нашої країни 54 штуки.

— У Тальному на Черкащині сьогодні попрощалися із Вадимом Бондаренком, якого збив насмерть суддя Макарівського райсуду Андрій Тандир. Родина загиблого Нацгвардійця вимагає справедливого суду.

— Аби забезпечити мир у Європі, потрібно, щоб Україна увійшла до ЄС і НАТО. Про це заявила естонська прем’єрка Кая Калліс на зустрічі з німецьким канцлером і колегами з Латвії та Литви.

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