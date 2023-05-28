Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате мощной ночной атаки Шахедов на Киев погиб 41-летний мужчина. Еще один мужчина и женщина ранены, обоих госпитализировали.

— Двое погибших и трое раненых в Харьковской области. Накануне россияне устроили по селу Шиповатое Купянского района.

— В Одессе появятся альтернативные места отдыха на побережье. Чтобы купание было безопасным, в море должны натянуть противоминные сетки, а на пляжах установить систему оповещения о воздушной тревоге.

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