Маргарита Верещагіна, Відеоредактор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
— Внаслідок потужної нічної атаки Шахедів на Київ загинув 41-річний чоловік. Ще один чоловік та жінка поранені, обох ушпиталили.
— Двоє загиблих і троє поранених на Харківщині. Напередодні росіяни вгатили по селу Шипувате Куп’янського району.
— В Одесі з’являться альтернативні місця відпочинку на узбережжі. Аби купання було безпечним, у морі мають натягнути протимінні сітки, а на пляжах встановити систему оповіщення про повітряну тривогу.
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