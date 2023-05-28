Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)

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— Внаслідок потужної нічної атаки Шахедів на Київ загинув 41-річний чоловік. Ще один чоловік та жінка поранені, обох ушпиталили.

— Двоє загиблих і троє поранених на Харківщині. Напередодні росіяни вгатили по селу Шипувате Куп’янського району.

— В Одесі з’являться альтернативні місця відпочинку на узбережжі. Аби купання було безпечним, у морі мають натягнути протимінні сітки, а на пляжах встановити систему оповіщення про повітряну тривогу.

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