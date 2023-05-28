Маргарита Верещагина, Видеоредактор
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Бои в Бахмуте сведены к минимуму. За последние сутки фактически произошло одно столкновение. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
— Сегодня столица отмечает свой День рождения. С начала полномасштабного вторжения киевляне стали единым кулаком. Кто-то защищал столицу с оружием, кто готовил еду для военных и гражданских, развозил гуманитарную помощь или сдавал кровь раненым.
— Россия управляет иранскими дронами через спутник. Благодаря GPS навигации каждый Шахед имеет свой маршрут. О принципе работы беспилотников рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.
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