Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Бои в Бахмуте сведены к минимуму. За последние сутки фактически произошло одно столкновение. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Сегодня столица отмечает свой День рождения. С начала полномасштабного вторжения киевляне стали единым кулаком. Кто-то защищал столицу с оружием, кто готовил еду для военных и гражданских, развозил гуманитарную помощь или сдавал кровь раненым.

— Россия управляет иранскими дронами через спутник. Благодаря GPS навигации каждый Шахед имеет свой маршрут. О принципе работы беспилотников рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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