Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)

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— Бої в Бахмуті зведені до мінімуму. За останню добу фактично відбулося одне зіткнення. Про це в ефірі телемарафону розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

— Сьогодні столиця відзначає свій День народження. З початку повномасштабного вторгнення кияни стали єдиним кулаком. Хтось боронив столицю зі зброєю, хтось готував їжу для військових та цивільних, розвозив гуманітарну допомогу чи здавав кров пораненим.

— Росія керує іранськими дронами через супутник. Завдяки GPS навігації кожен Шахед має власний маршрут. Про принцип роботи безпілотників розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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