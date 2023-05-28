Маргарита Верещагина, Видеоредактор
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Турции начался второй тур президентских выборов. Лидер Реджеп Эрдоган пытается продлить свое 20-летнее пребывание у власти еще на пять лет. Впрочем, у его оппонента сейчас появился реальный шанс получить власть.
— Очередной, уже четвертый, антиправительственный протест прошел накануне в столице Сербии. Дождь не помешал выйти на улицы десяткам тысяч приверженцев оппозиции, требующих отставки автократического президента Александра Вучича.
— Специальный инвестиционный фонд для Украины учредила Дания. Сумма – 1 млрд датских крон, что в пересчете составляет примерно 133 млн долларов. Об этом объявили во время состоявшегося в Копенгагене Украинского инвестиционного форума.
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