Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)

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— В Турции начался второй тур президентских выборов. Лидер Реджеп Эрдоган пытается продлить свое 20-летнее пребывание у власти еще на пять лет. Впрочем, у его оппонента сейчас появился реальный шанс получить власть.

— Очередной, уже четвертый, антиправительственный протест прошел накануне в столице Сербии. Дождь не помешал выйти на улицы десяткам тысяч приверженцев оппозиции, требующих отставки автократического президента Александра Вучича.

— Специальный инвестиционный фонд для Украины учредила Дания. Сумма – 1 млрд датских крон, что в пересчете составляет примерно 133 млн долларов. Об этом объявили во время состоявшегося в Копенгагене Украинского инвестиционного форума.

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