Маргарита Верещагіна, Відеоредактор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
— У Туреччині розпочався другий тур президентських виборів. Лідер Реджеп Ердоган намагається продовжити своє 20-річне перебування при владі ще на п’ять років. Утім у його опонента нині зʼявився реальний шанс здобути владу.
— Черговий, уже четвертий, антиурядовий протест пройшов напередодні у столиці Сербії. Дощ не завадив вийти на вулиці десяткам тисяч прихильників опозиції, які вимагають відставки автократичного президента Александра Вучича.
— Спеціальний інвестиційний фонд для України заснувала Данія. Сума – 1 млрд данських крон, що в перерахунку становить приблизно 133 млн доларів. Про це оголосили під час Українського інвестиційного форуму, що відбувся в Копенгагені.
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