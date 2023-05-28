Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)

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— У Туреччині розпочався другий тур президентських виборів. Лідер Реджеп Ердоган намагається продовжити своє 20-річне перебування при владі ще на п’ять років. Утім у його опонента нині зʼявився реальний шанс здобути владу.

— Черговий, уже четвертий, антиурядовий протест пройшов напередодні у столиці Сербії. Дощ не завадив вийти на вулиці десяткам тисяч прихильників опозиції, які вимагають відставки автократичного президента Александра Вучича.

— Спеціальний інвестиційний фонд для України заснувала Данія. Сума – 1 млрд данських крон, що в перерахунку становить приблизно 133 млн доларів. Про це оголосили під час Українського інвестиційного форуму, що відбувся в Копенгагені.

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