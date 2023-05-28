Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате мощной ночной атаки Шахедов на Киев погиб мужчина. Еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения. Их госпитализировали. Враг терроризировал столицу более 5 часов.

— Шесть рабочих дней в неделю вместо пяти для нужд войны. Такого от российских граждан требуют предприниматели и пропагандисты.

— За главную должность в Турции продолжают борьбу действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от оппозиции 74-летний экономист и бывший госслужащий Кемаль Кылычдароглу. Шансы соперников на победу практически равны.

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