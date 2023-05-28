Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)

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— Внаслідок потужної нічної атаки Шахедів на Київ загинув чоловік. Ще дві людини, чоловік і жінка, дістали поранення. Їх госпіталізували. Ворог тероризував столицю понад 5 годин.

— Шість робочих днів на тиждень замість п’яти задля потреб війни. Таке від російських громадян вимагають підприємці та пропагандисти.

— За головну посаду у Туреччині продовжують боротьбу чинний президент Реджеп Ердоган та кандидат від опозиції 74-річний економіст та колишній держслужбовець Кемаль Киличдароглу. Шанси суперників на перемогу практично рівні.

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