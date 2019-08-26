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Объединили сердца украинцев. Крымско-татарские активисты устроили фестиваль в Киеве

Крым объединил сердца украинцев. Ко Дню Независимости в Киеве состоялся фестиваль, организованный крымско-татарскими активистами. Праздновали на поляне рядом с музеем истории Украины. Были мастер-классы для детей, со сцены звучали украинские и крымско-татарские мотивы. Специальным гостем мероприятия стала певица Джамала. Обустроили на фестивале и правозащитную площадку. Организаторы говорят, среди задач, которые ставили впереди себя – рассказывать правду о жизни на оккупированном Россией полуострове.

Керамическая роспись и узоры на воде. Даже такие мастер-классы могут немало рассказать и познакомить глубже с крымскотатарской культурой. Она долгое время была на грани исчезновения, поэтому повысить интерес украинцев к этому народу на пользу и активистам, и посетителям. Есть чему поучиться и узнать: аутентичного и уникального.

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Конечно, есть что показать крымскотатарским ресторанам. Организовали показательную продажу кофе, чем сразу вызвали заинтересованность публики и большую очередь. На песке подогревают медную джезву, засыпают порцию кофе, воды и по желанию – пряности.

Конечно, такие события прекрасная возможность говорить о самом больном- политзаключенных Кремля. Чтобы напомнить о всех украинских-политзаключенных и пленных Россией устроили кампанию #SaveOlegSentsov. Чтобы поддержать моральный дух Сенцова, здесь можно было написать ему письмо. Обратилась к Олегу и наша команда и сотни желающих. Далее эти послания будут переданы адвокатам арестанта.

С заходом солнца сцена под открытым небом – приковала больше внимания. Здесь сплелись мотивы и украинские, и крымско-татарские. Звучат песни исполнителей из разных уголков Украины. Далее поздравления от активистов и пожелания следующий день независимости праздновать в родном для крымских татар Бахчисарае.

К слову, рассвет Свитязя: на Волыни состоялся первый экомарафон.

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