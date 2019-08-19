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Песенный спас: кто победил на фестивале памяти Владимира Шинкарука

В Житомире состоялся музыкальный фестиваль Песенный спас, посвященный памяти композитора и барда Владимира Шинкарука. В этом году конкурс проводят в пятый раз.

Автор этой уличного представления – фронтмен группы Авиатор Дмитрий Тодорюк. 19 августа у него премьера, поработав режиссером, он выходит на сцену фестиваля Песенный Спас имени Владимира Шинкарука как исполнитель.

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Заявки на участие подали 126 исполнителей. Из них выбрали 13 победителей – по три в каждой из четырех номинаций: авторская песня, эстрадная, фольклорная, конферансье и одно гран-при.

Для Кристины Дутчак – это первая абсолютная победа на музыкальном фестивале.

Установки победительницы дает певица Анжелика Рудницкая. Говорит, что главное быть готовым к постоянной борьбе и именно такие конкурсы помогают быть в форме.

Фестиваль международный, среди гостей – Альфонсо Оливер. Итальянец так влюбился в Украину, что решил здесь поселиться и переводить итальянской песни наших музыкантов.

Но главное, что музыку запомнили зрители. 75-летняя женщина пережила операцию на сердце, но многочасовой гала-концерт отплясала на одном дыхании. Именно для этого фестиваль и создавали, чтобы он вдохновлял и исполнителей и зрителей.

Напомним, на Киевщине правоохранители обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы Киев-Чоп шла на концерт певца Олега Винника.

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