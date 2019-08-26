Об’єднали серця українців. Кримсько-татарські активісти влаштували фестиваль у Києві

Крим об’єднав серця українців. До Дня Незалежності у Києві відбувся фестиваль, організований кримсько-татарськими активістами. Святкували на галявині поряд із музеєм історії України. Були майстер класи для дітей, зі сцени лунали українські і кримсько-татарські мотиви. Спеціальним гостем заходу стала співачка Джамала. Облаштували на фестивалі і правозахисний майданчик. Організатори кажуть, серед завдань, які ставили пере собою – розповідати правду про життя на окупованому Росією півострові.

Керамічний розпис та візерунки на воді. Навіть такі майстер-класи можуть чимало розказати та ознайомити глибше з кримськотатарською культурою. Вона тривалий час була на межі зникнення, тож підвищити інтерес українців до цього народу на користь і активістам, і відвідувачам. Є чого повчитися і пізнати : аутентичного та унікального.

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Звісно, є що показати кримськотатарським ресторанам. Організували показовий продаж кави, чим одразу викликали зацікавленість публіки і чималу чергу. На піску підігрівають мідну джезву, засипають порцію кави, води і за бажанням – пряності.

Звісно, такі події чудова нагода говорити про найболюче – політв’язнів Кремля. Аби нагадати про всіх українців-політв’язнів та полонених Росією влаштували кампанію #SaveOlegSentsov. Щоб підтримати моральний дух Сенцова, тут можна було написати йому листа. Звернулася до Олега і наша команда і сотні охочих. Далі ці послання передадуть адвокатам арештанта.

Із заходом сонця сцена просто неба – прикувала найбільше уваги. Тут сплелися мотиви й українські, і кримсько-татрські. Звучать пісні виконавців з різних куточків України. Далі привітання від активістів та побажання наступний день незалежності святкувати у рідному для кримських татар Бахчисараї.

До слова, світанок Світязя: на Волині відбувся перший екомарафон.

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