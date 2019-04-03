Обгорело 85% тела! 9-летнего мальчика бросили родители, ему нужна трансплантация

Саше Тишкову из Николаева требуется комплексное лечение. Он чудом выжил после удара током. Мальчику собирали деньги и спасение было близко, но дальше эта история шокирует цинизмом – родные родители кинули сына, прихватив с собой все деньги. Теперь он под опекой государства и уже третий год живет в больнице и ему по-прежнему нужна трансплантация за рубежом.

Девятилетний Саша Тишков выбрал картинку с цветной птицей на черном фоне. Сейчас так он себя чувствует. Треть своей маленькой жизни мальчик в больнице. Медики чудом спасли его после удара током. У Саши обгорело 85% тела. Из-за ожога трахеи теперь он дышит через трубку и говорит еле слышно.

Трагедия произошла три года назад. Саша гулял со старшим братом Ромой. Тот отвлекся, малый полез под трансформатор и получил удар током в 27 тыс. вольт.

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Ребята из многодетной семьи. Все дети живут отдельно. Два старших брата и младшая сестра в школе-интернате в районе. Сашу посещает только Рома, который живет в Первомайске. После трагедии мать исчезла. Отец потратил деньги, которые люди собирали на лечение Саши, на свои развлечения. Поэтому родители лишены своих прав. Социальные службы ищут детям приемную семью.

Врачи разрешили обучение, и теперь Саша осваивает программу первого класса. Изуродованными пальцами трудно держать ручку, но он не сдается. Через открытую трахею мальчик чувствителен к заражениям, поэтому вынужден оставаться в больнице. В отдельной палате комфортно и много гаджетов. Саша любимец отделения. Но ему не хватает настоящей семьи.

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