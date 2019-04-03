Обгоріло 85% тіла! Від 9-річного хлопчика відмовились батьки і він потребує трансплантації

Сашкові Тішкову з Миколаївщини, потрібне комплексне лікування. Він дивом вижив після удару струмом. Хлопчику збирали гроші і порятунок був близько, але далі ця історія шокує цинізмом – рідні батьки покинули сина, прихопивши з собою усі гроші. Тепер малий під опікою держави і вже третій рік живе в лікарні і йому, як і раніше потрібна трансплантація за кордоном.

Дев’ятирічний Сашко Тішков обрав картинку з кольоровим птахом на чорному тлі. Нині так він себе відчуває. Третину свого маленького життя хлопчик у лікарні. Медики дивом урятували його після удару струмом. У Саші обгоріло 85% тіла. Через опік трахеї тепер він дихає крізь трубку та розмовляє ледве чутно.

Трагедія сталась три роки тому. Сашко гуляв зі старшим братом Ромою. Той відволікся, малий поліз під трансформатор і дістав удар струмом у 27 тис. вольт.

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Хлопці з багатодітної родини. Всі діти живуть окремо. Два старші брати і менша сестра у школі-інтернаті в районі. Сашка навідує тільки Рома, який живе у Первомайську. Після трагедії мати зникла. Батько витратив гроші, які люди збирали на лікування Сашка, на власні розваги. Відтак батьки позбавлені своїх прав. Соціальні служби шукають дітям прийомну сім’ю.

Лікарі дозволили навчання, і тепер Сашко опановує програму першого класу. Понівеченими пальцями важко тримати ручку, але він не здається. Через відкриту трахею хлопчик вразливий до заражень, тому змушений залишатися у лікарні. В окремій палаті комфортно і багато гаджетів. Сашко улюбленець відділення. Але йому не вистачає справжньої родини.

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