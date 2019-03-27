Операция за 13 млн грн! 12-летний мальчик из Умани нуждается в пересадке кишечника
Он почти полгода не ел ни крошки обычной еды. И живет только благодаря смесям, которые вводят через вену. 12-летний Денис Терещук перенес 9 сверхсложных операций, ему удалили 90% кишечника через некроз тканей. Единственная надежда на полноценную жизнь – пересадка органа, которую согласились сделать только в Соединенных Штатах и за фантастические средства – около 13 млн грн.
Через имплант вводят Денису питание через вену. Никакой обычной пищи он не употреблял 5 месяцев. Потому что ему удалили 90% кишечника.
Кишечник постепенно отмирал из-за врожденной патологии сосудов.
До этого – парень занимался акробатикой и футболом и был абсолютно здоровым.
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Полтора пакета в день – единственное, что сейчас спасает жизнь парня, одновременно постепенно калечит другие органы. Поэтому единственное спасение для Дениса – пересадка кишечника.
Эту сложнейшую операцию делают только в нескольких клиниках мира. Согласны – Соединенные Штаты. Но сумму называют заоблачную – 500 тыс. долларов.
На сегодня собрали почти половину суммы. Денис не отчаивается, подбадривает маму, что все выдержит, и пока есть свободное время – усиленно учит английский.
Чтобы мечты мальчика осуществились – Денис нуждается в нашей помощи. Потому что осталось собрать еще 300 тыс. долларов – для семьи сумма просто заоблачная.
Терещук Юрий Александрович (отец)
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К слову, операция в €30 тыс. Многодетная мама с опухолью мозга нуждается в помощи.
Детали смотрите в видео.