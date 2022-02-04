Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц совершит свой первый визит в Киев уже 14 февраля.

После этого, 15 февраля, у главы немецкого правительства запланирован отъезд в Российскую Федерацию.

Визит Олафа Шольца состоится после того, как 7 февраля он встретится с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне. На встрече глав государств Германии и США, в частности, будет поднята тема скопления российских войск вокруг Украины.

Накануне в интервью канцлер ФРГ заявлял, что планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить все ту же тему – наращивание войск ВС РФ возле украинских границ. В разговоре с журналистами Олаф Шольц заявил, что эта встреча уже запланирована и вскоре состоится.

Он также подчеркнул, что российские войска на границе с Украиной должны получить мощный сигнал, потому что ситуация очень серьезная. Канцлер добавил, что в случае, если Кремль не пойдет по пути деэскалации или дипломатии, а наоборот — вторгнется в Украину, тогда России придется заплатить высокую цену.

Но тогда о переговорах с представителями украинских властей Олаф Шольц не упомянул.

Визиты мировых лидеров с начала февраля 2022 года

Напомним, 2 февраля в Киев прибыл турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он предложил посредничество Турции в вооруженном конфликте между Украиной и РФ.

Перед этим, 1 февраля, в Украину прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. В частности, британская, польская и украинская стороны обсудили создание альянса на фоне угрозы российского вторжения.

Ожидается, что в Украину на протяжении 7-8 февраля прибудут глава МИД Германии Анналена Бербок вместе со своим французским коллегой Жаном-Ив Ле Дрианом.

Фото: Olaf Scholz

Источник: DW