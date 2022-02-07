Обговорять загрозу нападу РФ: Шольц сьогодні зустрінеться з Байденом у Вашингтоні

У понеділок, 7 лютого, в Білому домі американський президент Джо Байден і німецький канцлер Олаф Шольц обговорять потенційну нову агресію Росії щодо України.

Згідно з планом, переговори триватимуть півтори години. Серед інших тем – безпека Європи та альтернативні шляхи постачання туди газу.

Джо Байден, коментуючи нещодавні забаганки Москви, наголосив, що російський лідер Володимир Путін “хоче те, чого не зможе отримати”.

Дії Москви також прокоментував Олаф Шольц перед виїздом до США.

– З одного боку, Росія має знати, що будь-яка агресія проти України коштуватиме дорого, а з іншого – ми шукаємо можливості відновити переговори, – заявив очільник німецького уряду.

Варто зазначити, що вже за тиждень – 14 лютого – канцлер Німеччини приїде до Києва з першим офіційним візитом. Заплановані переговори Олафа Шольца та президента України Володимира Зеленського.

А вже наступного дня, 15 лютого, у голови німецького уряду запланований візит до Росії. Олаф Шольц розповідав, що планує провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити тему нарощування російських військ біля кордонів України.

В інтерв’ю ЗМІ канцлер Німеччини наголошував, що порушення територіальної цілісності України матиме високу ціну для РФ.

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