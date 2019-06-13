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Факты / Видео / Украина

Обустраивают новую линию обороны: бойцы ООС отвоевали территорию возле Марьинки

Наши войска взяли под контроль еще несколько сотен метров серой зоны – под самым Донецком.

Брошенные дома в окрестностях Марьинки ранее были серой зоной. Сюда часто заходили боевики, чтобы делать провокации против наших военных. Но недавно украинские армейцы заняли эту серую зону, обустроили здесь позиции и фактически пошли навстречу Донецка.

Боевики вряд ли ожидали такой наглости, и вся операция прошла без единого выстрела. Но уже когда враг понял, что вся Марьинка наша – попытался выбить с новых позиций.

Смотрите: Обстреливают с закатом солнца: бойцы ООС о тактике боевиков

Сейчас военные не только подстерегают на позициях, но и обустраивают новую линию обороны. Все приходится делать с нуля и собственными силами.

К слову, наши армейцы дают отпор, и шаг за шагом отвоевывают оккупированные территории вблизи Марьинки.

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