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Облаштовують нову лінію оборони: бійці ООС відвоювали територію біля Мар’їнки

Наші війська взяли під контроль ще кілька сотень метрів сірої зони – під самісіньким Донецьком.

Покинуті будинки на околицях Мар’їнки раніше були сірою зоною. Сюди часто заходили бойовики, аби робити провокації проти наших військових. Та нещодавно українські армійці зайняли цю сіру зону, облаштували тут позиції та фактично вийшли навпроти Донецька.

Бойовики навряд чи чекали такої нахабності, тож вся операція пройшла без жодного пострілу. Та вже коли ворог зрозумів, що вся Мар’їнка наша – спробував вибити з нових позицій.

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Зараз військові не лише чатують на позиціях, але й облаштовують нову лінію оборони. Все доводиться робити з нуля та власними силами.

До слова, наші бійці дають відсіч і крок за кроком відвойовують окуповані території біля Мар’їнки.

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