Обстреливают с закатом солнца: бойцы ООС о тактике боевиков
На передовой за минувшие сутки трое наших армейцев получили ранения. В общем, враг атаковал 24 раза. Наши давали отпор – двух оккупантов уничтожено и семь ранены.
Боевые действия на востоке Украины возобновляются с заходом солнца. На агрессию боевиков наши военные отвечают огнем из ДШК.
Собратьев огнем поддерживает экипаж БРДМ. Такие аргументы отражают желание врага дальше вести боевые действия.
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К слову, наши армейцы дают отпор, и шаг за шагом отвоевывают оккупированные территории вблизи Марьинки.
2019-06-12
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