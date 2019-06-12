Обстреливают с закатом солнца: бойцы ООС о тактике боевиков

На передовой за минувшие сутки трое наших армейцев получили ранения. В общем, враг атаковал 24 раза. Наши давали отпор – двух оккупантов уничтожено и семь ранены.

Боевые действия на востоке Украины возобновляются с заходом солнца. На агрессию боевиков наши военные отвечают огнем из ДШК.

Собратьев огнем поддерживает экипаж БРДМ. Такие аргументы отражают желание врага дальше вести боевые действия.

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К слову, наши армейцы дают отпор, и шаг за шагом отвоевывают оккупированные территории вблизи Марьинки.

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