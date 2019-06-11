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Факты / Видео / Украина

Ползучее наступление и траншеи в человеческий рост: бойцы ООС о ситуации возле Марьинки

На передовой за прошедшие сутки 17 вражеских обстрелов.

Наши армейцы дают отпор, и шаг за шагом отвоевывают оккупированные территории вблизи Марьинки.

После дежурства на боевых позициях наши военные меняют автоматы на лопаты и идут в ползучее наступление. Траншеи копают глубиной в человеческий рост.  К противнику отсюда несколько сотен метров.

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Не так давно на позициях были настоящие заросли, однако наши бойцы убеждают – за несколько недель здесь будут ходы и новые огневые позиции.

К слову, на Светлодарской дуге сохраняется напряжение.

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