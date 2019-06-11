Ползучее наступление и траншеи в человеческий рост: бойцы ООС о ситуации возле Марьинки
На передовой за прошедшие сутки 17 вражеских обстрелов.
Наши армейцы дают отпор, и шаг за шагом отвоевывают оккупированные территории вблизи Марьинки.
После дежурства на боевых позициях наши военные меняют автоматы на лопаты и идут в ползучее наступление. Траншеи копают глубиной в человеческий рост. К противнику отсюда несколько сотен метров.
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Не так давно на позициях были настоящие заросли, однако наши бойцы убеждают – за несколько недель здесь будут ходы и новые огневые позиции.
К слову, на Светлодарской дуге сохраняется напряжение.
2019-06-11
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