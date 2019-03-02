Область оплачує 10%, решту – ЄС: як на Львівщині оновлюють парк пожежних авто

Українські пожежники часто виїжджають на виклик на старих машинах і не знають, чи доїдуть. Особливо складна ситуація була у гірських місцевостях на Львівщині, але завдяки співпраці з Європою там отримали нові пожежні автомобілі.

Спецтехніка є, але її час відправляти на пенсію, кажуть рятувальники. Останню машину в Бориславі отримали майже 30 років тому. Кожну машину доводиться ремонтувати щомісяця. Інакше може підвести у відповідальний момент.

Та нещодавно у парку Головного управління ДСНС Львівщини з’явився сучасний мікроавтобус. Придбали його кілька місяців тому за європейські гроші, завдяки Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.

Невдовзі куплять ще й потужні машини, обладнані системою гасіння. Область оплачує лише 10%, решту – Євросоюз.

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Бюджет проекту – понад 1 мільйон 800 тисяч євро. За ці кошти оновлять рятувальну техніку в трьох областях – Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській. Загалом, придбають 3 мікроавтобуси та 11 спецмашин.

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