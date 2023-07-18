Обстрел Белополья в Сумской области: есть погибшие и раненые

Трое погибших и десять раненых – последствия очередного теракта России: центр Белополья Сумской области оккупанты цинично обстреляли из артиллерии. Город настолько близок к границе с РФ, что вражеские снаряды летят до 5 секунд. Укрыться просто нет возможности, разве что жить в укрытиях.

Россияне накрыли Белополье во второй половине дня, жители как раз вышли по делам и в парковые зоны. Впоследствии стало известно, что оккупанты уничтожили админпомещение.

В областной военной администрации еще раз призывают не рисковать и выезжать с приграничных территорий Сумщины.

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