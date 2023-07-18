Обстріл Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені

Троє загиблих та десять поранених – це наслідки чергового теракту Росії: центр Білопілля на Сумщині окупанти цинічно обстріляли з артилерії. Місто настільки близько до кордону із РФ, що ворожі снаряди летять до 5 секунд. Сховатись просто немає можливості, хіба що жити в укриттях.

Росіяни накрили Білопілля у другій половині дня, жителі якраз вийшли у справах і у паркові зони. Згодом стало відомо, що окупанти знищили адмінприміщення.

В обласній військовій адміністрації вкотре наголошують не ризикувати і виїжджати із прикордонних територій Сумщини.

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