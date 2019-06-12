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Обстрілюють із заходом сонця: бійці ООС про тактику бойовиків

На передовій за минулу добу троє наших армійців зазнали поранень. Загалом, ворог атакував 24 рази. Наші давали відсіч – двох окупантів знищено і сімох поранено.

Бойові дії на сході України поновлюються із заходом сонця. На агресію бойовиків наші військові відповідають вогнем із ДШК.

Побратимів вогнем підтримує екіпаж БРДМа. Такі аргументи відбивають бажання ворога далі вести бойові дії.

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До слова, наші бійці дають відсіч і крок за кроком відвойовують окуповані території біля Мар’їнки.

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