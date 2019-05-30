Россия стягивает на Донбасс оружие и военных инструкторов – возможны провокации

На передовую российские наемники завозятся скрыто в гражданских автомобилях новые партии оружия и боеприпасов. В то же время украинская разведка заявляет о прибытии в ряды оккупантов групп российских инструкторов, кадровых военных федерации, для обучения личного состава. Поэтому в ближайшее время не исключается увеличение количества провокаций со стороны боевиков.

Морпехи постоянно наблюдают движение противника и готовятся к возможным атакам. Расслабляться на позициях некогда.

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Украинские армейцы рассказывают, уже несколько дней наблюдают увеличение количества пролетов беспилотников и активизации работы диверсионных групп.

К слову, 29 мая прошло ровно пять лет с тех пор как российские террористы сбили вертолет Нацгвардии во главе с генерал-майором Сергеем Кульчицким на Востоке Украины. Всего тогда погибло 12 человек.

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